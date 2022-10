Rapina un negozio d'abbigliamento ma viene bloccato dagli addetti

Aveva rubato capi d'abbigliamento in un negozio e aveva cercato di scappare dopo essere stato scoperto, ma i carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato. E' successo venerdì 28 ottobre a Vignate (Milano), in via Galilei all'angolo con la strada provinciale Cassanese.

Protagonista un ragazzo di 26 anni, straniero e irregolare in Italia, risultante senza fissa dimora e con precedenti di polizia per furto e rapina. Il personale della sicurezza del negozio si è accorto che il 26enne aveva nascosto in uno zaino alcuni capi, dopo avere danneggiato il dispositivo antitaccheggio. Vistosi scoperto, il giovane ha tentato di guadagnarsi la fuga spintonando gli addetti e continuando anche una volta sopraggiunti i carabinieri.

La refurtiva, del valore di circa 150 euro, è stata recuperata e restituita al negozio, mentre il giovane è stato arrestato per rapina impropria.