Passamontagna e pistola: la rapina dei ragazzini della Milano bene (espulsi dalla scuola "vip")

Compagni di scuola. Compagni di "crimine". Un ragazzino di 17 anni, un giovane cinese che vive con la famiglia a Milano, è stato fermato mercoledì dalla polizia perché accusato di aver rapinato un negozio in Chinatown lo scorso 3 giugno insieme a un 15enne ungherese, arrestato in flagranza e al momento libero.

Quella sera, i due - stando a quanto ricostruito dagli agenti dell'antirapine della squadra mobile - erano entrati nel market Chinaeat di via Paolo Sarpi e avevano rubato poco più di 800 euro in contanti dopo aver puntato una pistola al petto del cassiere, urlandogli contro "dove sono i soldi". Il 15enne era stato fermato subito dalla stessa vittima e da alcuni passanti, mentre l'amico - che impugnava la pistola - era riuscito a far perdere le proprie tracce con una parte del bottino, circa 500 euro.

Il baby rapinatore arrestato, nell'interrogatorio di garanzia aveva ammesso le sue responsabilità e aveva raccontato di essere entrato in azione insieme a un compagno di scuola, un ragazzino di cui aveva dato un soprannome e che - a suo dire - lo avrebbe costretto a "lavorare per lui" accusandolo di un'espulsione a scuola a causa di un furto di cuffie. Agli investigatori, guidati da Marco Calì e Francesco Federico, è bastato fare un giro proprio nell'istituto per arrivare al 15enne. Interrogato lo scorso luglio, anche lui ha confessato, pur respingendo il ruolo di "capo" e parlando di una rapina fatta quasi per gioco - una bravata - nonostante i due avessero agito con cappellini, passamontagna, occhiali scuri e guanti, quasi da banditi professionisti.

Mercoledì, su ordine del Gip del tribunale per i minorenni Irina Grossi, il ragazzino è stato accompagnato in una comunità protetta del Pavese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. L'amico, che era stato portato al Beccaria, è invece uscito dal carcere. I due sono entrambi figli di manager stranieri che vivono sotto la Madonnina ed effettivamente frequentano lo stesso istituto, una scuola internazionale tra le più note - e più costose - di Milano. O almeno la frequentavano, perché ora sono stati espulsi.