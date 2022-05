Rapina un negozio, mentre la polizia lo cerca ne rapina un altro

I due colpi, poi le manette. Un uomo di 28 anni, un cittadino ungherese con precedenti, è stato arrestato martedì sera a Milano dopo aver messo a segno due blitz in due negozi.

L'allarme è scattato alle 19.30, quando il dipendente dello store Vodafone di via Lorenteggio ha chiesto aiuto al 112 spiegando che pochi minuti prima un malvivente era entrato nel locale, lo aveva minacciato con un cacciavite e aveva afferrato un cellulare. Dopo una colluttazione, il ladro era scappato con il telefono senza che la vittima riuscisse a fermarlo.

Gli agenti si sono così messi sulle sue tracce, nella speranza di rintracciarlo subito. E in effetti per farlo non hanno dovuto percorrere troppa strada, perché il 28enne è stato scoperto mentre compiva un secondo raid, con lo stesso modus operandi, all'interno di un mini market a pochi metri di distanza. L'uomo è stato quindi bloccato e arrestato. Deve rispondere dell'accusa di rapina aggravata e continuata.