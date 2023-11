Il ladro (armato) che ruba 9 bottiglie di olio nascondendole sotto la giacca

Il bottino sotto la giacca. Il coltello in mano. Un uomo di 25 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina impropria dopo aver cercato di rubare nove bottiglie di olio d'oliva dal Lidl di corso Lodi.

Il suo blitz è avvenuto verso le 19, quando è entrato nel supermercato, ha fatto un giro tra le corsie e ha poi tentato di uscire con le bottiglie nascoste sotto il giubbino. L'addetto alla sicurezza chiaramente ha notato tutto e lo ha fermato, ma per tutta risposta il 25enne ha estratto un coltello e ha provato a colpirlo, guadagnandosi così la fuga.

Una fuga che però è durata molto poco. I carabinieri del Radiomobile lo hanno infatti trovato in via Colletta, poco distante, mentre si nascondeva tra le macchine parcheggiate, ancora con la lama in pugno. Per lui sono quindi scattate le manette.