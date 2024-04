Rapina da un milione di euro, armi e divise: sgominata banda a Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una rapina da un milione di euro in un laboratorio orafo a Milano. Da lì è partita l'indagine che ha incastrato ben 12 persone, arrestate venerdì mattina dalla polizia di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica. Nel loro covo, sempre in città, nascondevano armi, munizioni, uniformi delle forze dell'ordine, parrucche ma anche quasi un chilo di cocaina.

L'ordinanza d'arresto, emessa su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento, è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile milanese. In manette - dieci in carcere e due ai domiciliari - sono finiti 12 italiani di età compresa tra i 40 e i 67 anni. Sono accusati, a vario titolo, di detenzione di armi e munizionamento, detenzione e ricettazione di divise delle forze dell'ordine di provenienza illecita, detenzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini dopo la rapina in via Assab

Tutto comincia giovedì 4 novembre 2021, qualche minuto dopo le 8. In via Assab, poco lontano dalla fermata Cimiano della metropolitana di Milano, cinque persone col volto totalmente travisato e armate di pistola fanno irruzione in un laboratorio orafo, Trafilor. Hanno le maschere di gomma sul viso. Immobilizzano e imbavagliano i dipendenti, fino all'arrivo della titolare 52enne. Si fanno aprire la cassaforte ed escono da lì con lavorati e semilavorati in oro e palladio, oltre ad altro materiale prezioso, per un valore stimato di circa un milione di euro. Il personale resta legato e imbavagliato fino alle 10.50, quando riescono a liberarsi e a chiedere aiuto.

Il covo in viale Romagna

Le indagini degli agenti della Sezione reati contro il patrimonio della Mobile di Milano permettono di individuare un gruppo di pregiudicati. Sono sospettati di essere coinvolti in varie forme nella rapina. Le intercettazioni dei sospettati fa emergere che stanno pianificando un'altra rapina in provincia di Varese. Durante la fase di approfondimenti investigativi, a novembre 2022, inoltre, i poliziotti scovano un appartamento in viale Romagna a Milano. Lo usano due insospettabili ma in realtà è la base del gruppo criminale.

All'interno, nel solaio, ci sono armi, munizioni, uniformi delle forze dell'ordine e quant'altro necessario per portare al termine le azioni criminose: materiale sequestrato dalla questura. Si va dal fucile (rubato) a pompa calibro 12 Franchi alle pistole pistola calibro 22 Browning (rubata), e la calibro 7,65 Beretta (con matricola abrasa). Oltre al munizionamento di riferimento. Sempre presso lo stesso luogo, gli agenti trovano nascosto circa di cocaina, suddiviso in buste, alcune divise e un distintivo della guardia di finanza, nonché divise di corrieri espressi. Le indagini proseguono e, a distanza di quasi un anno e mezzo, si arriva all'arresto dei 12.