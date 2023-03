Picchiato e rapinato a Milano: gli rubano 300mila euro di orologi

Lo hanno aggredito alle spalle, lo hanno tramortito con calci e pugni e, infine, gli hanno strappato la valigetta con 36 orologi. Colpo da oltre 300mila euro in via Bellinzaghi a Milano (zona Maciachini) nella serata di giovedì 23 marzo; vittima del furto un rappresentante di orologi di 69 anni.

Tutto è accaduto poco prima delle 20, mentre il professionista stava rincasando. L'uomo, secondo quanto reso noto dalla polizia, era uscito poco prima dal suo studio di via Albricci portando con sé la valigetta in cui aveva riposto gli orologi (tra questi c'erano diversi Rolex e Audemars Piguet). Una volta arrivato in via Bellinzaghi è stato picchiato a sangue dai rapinatori che, successivamente, sono scappati con la valigetta senza lasciare alcuna traccia.

Il 69enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e accompagnato in codice giallo al Niguarda, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Qualche elemento utile per identificare i rapinatori potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.