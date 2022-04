Pugni al volto per rubare l'orologio di lusso. Arrestato in Spagna

Avevano seguito, in sella a due scooter, un uomo di 66 anni a bordo di un'auto finché questi non era arrivato nella propria area box nel centro di Milano: a quel punto, dopo averlo più volte colpito con pugni al volto e al petto, uno dei rapinatori gli aveva rubato l'orologio di lusso che portava al polso, per poi scappare. Era l'8 ottobre 2020.

Ora sono stati individuati e arrestati entrambi i rapinatori: il primo a febbraio del 2021 a Napoli, il secondo in Spagna, dove si era rifugiato. Le indagini del commissariato centro della polizia hanno preso il via dalla denuncia della vittima. Gli agenti hanno ricostruito le fasi della rapina attraverso la visione dei filmati di sorveglianza, individuando il covo dei due a Rozzano. Acquisite le prove e identificato uno degli autori, lo hanno rintracciato a Napoli il 10 febbraio 2021 e arrestato.

Arrestato in Spagna

Il complice (un uomo di 34 anni), alla notizia dell'arresto del primo, è scappato in Spagna. Gli agenti di polizia lo hanno però successivamente identificato e l'autorità giudiziaria ha emesso un mandato di arresto europeo grazie a cui la polizia spagnola lo ha fermato il 4 marzo 2022. L'estradizione si è concretizzata giovedì 28 aprile: l'uomo è stato portato in aereo a Linate dove è stato preso in consegna dalla polizia e portato a San Vittore.