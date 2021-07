Il colpo alla Bmw e l'Audemars Piguet da 13mila euro sparisce nel nulla

Un 58enne scippato del suo orologio in viale Fulvio Testi. Come hanno agito i ladri

Il finto incidente, una scusa per attirare la vittima in trappola. Poi, il blitz e la fuga. Colpo dei ladri martedì pomeriggio a Milano, dove un 58enne è stato derubato del suo orologio di lusso, un Audemars Piguet dal valore di 13mila euro.

Stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, l'uomo - che si trovava a bordo di una Bmw X5 - è stato avvicinato in viale Fulvio Testi da un motorino con a bordo due persone, da lui descritte come nordafricani.

Una volta agganciata la vittima, i banditi avrebbero toccato la parte posteriore della macchina e poi avrebbero detto al 58enne di fermarsi proprio a causa dell'incidente. Appena l'uomo è sceso dalla macchina, però, i due gli hanno strappato l'orologio del polso e sono poi fuggiti proprio a bordo del motorino.

In mattinata, verso le 12, un secondo furto con modalità molto simili è stato messo a segno in piazzale Lotto, con un turista tedesco che è stato scippato di un Richard Mille da 120mila euro. Anche lui ha parlato di due uomini in motorino, entrambi stranieri: non è escluso che gli autori dei colpi siano gli stessi. A indagare sui due scippi sono i poliziotti, una mano potrebbe arrivare dalle telecamere.