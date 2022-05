Turista americano aggredito e rapinato dell'orologio Panerai a Milano

Il raid alle spalle e la fuga con il bottino da migliaia di euro. Rapina mercoledì pomeriggio in zona stazione centrale a Milano, dove un uomo è stato aggredito e scippato di un orologio Panerai.

Il blitz del malvivente è avvenuto in via Copernico, proprio alle spalle dello scalo ferroviario. Lì, un turista americano di 52 anni - che si trova in città in vacanza - è stato sorpreso da dietro dall'uomo, che lo ha spintonato e ha cercato di scippargli l'orologio dal polso. Nonostante la resistenza della vittima, e una colluttazione tra il 52enne e l'aggressore, alla fine il rapinatore è riuscito a far perdere le proprie tracce portando via un orologio modello Luminor Marina dal valore di oltre 10mila euro. È stato lo stesso americano, poi, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e a presentare denuncia alla polizia, che sta cercando di dare un nome e un volto al bandito.

Nei giorni scorsi un'altra turista - una 52enne di Singapore - era stata derubata a Milano, proprio in stazione centrale. Due borseggiatrici erano riuscite a portarle via 8mila euro in contanti, oltre che gli orecchini di sua mamma scomparsa.