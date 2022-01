Uomo rapinato in centro a Milano del Patek Philippe da 90mila euro

Sorpreso alle spalle e scippato. Un uomo di 55 anni, cittadino messicano, è stato rapinato martedì pomeriggio in centro a Milano da un malvivente che è riuscito a portargli via un orologio Patek Philippe.

Il blitz è avvenuto verso le 16.30 in via Andegani, a due passi dal teatro alla Scala. Stando a quanto ha riferito lui stesso, che ha allertato la polizia, il 55enne sarebbe stato aggredito alle spalle da un uomo, che lo ha bloccato, gli ha strappato l'orologio - dal valore di circa 90mila euro - ed è poi scappato. Al loro arrivo sul posto, gli agenti delle volanti non hanno trovato nessuna traccia del rapinatore, che per ora è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Stessa "impresa" riuscita domenica mattina a una donna che, fingendosi una badante, ha rubato un Rolex Steve McQueen a un 76enne. La rapinatrice ha bloccato l'uomo mentre era in auto e, spacciandosi per un'assistente domestica, lo ha convinto ad appuntarsi il suo numero per poi abbracciarlo e, proprio in quel momento, far sparire l'orologio.

A fine dicembre la fuga era invece fallita per tre transessuali 40enni, fermate dalla polizia e ritenute responsabili di due furti di orologi di lusso messi a segno proprio con la tecnica dell'abbraccio. Qualche mese prima, ad agosto, nella rete era caduto anche Cosmin Olaroiu, 52 anni, allenatore di calcio ed ex difensore romeno, che era stato scippato di un Richard Mille in via Montenapoleone. L’ex tecnico, tra le altre, del Jiangsu Suning - la squadra cinese della famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter - stava passeggiando con la moglie nel Quadrilatero. Improvvisamente era stato avvicinato da un uomo che lo aveva abbracciato per poi allontanarsi rapidamente. Quando l’allenatore si era girato per capire chi fosse, aveva visto il ladro fuggire e salire a bordo di uno scooter - con un complice che lo attendeva, già alla guida - e allontanarsi.