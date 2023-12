Gli puntano la pistola dallo scooter e gli prendono l'orologio da 43mila euro

Hanno puntato una pistola contro un automobilista, lo hanno obbligato a consegnare l'orologio di lusso e sono scappati, apparentemente senza lasciare tracce. Protagonisti due uomini in scooter, con il volto travisato dal casco.

È successo alle otto e mezza di venerdì sera in via Bovisasca. La vittima è un cinese di 35 anni che si trovava all'interno della sua auto. Lo scooter si è avvicinato e uno dei due uomini gli ha puntato la pistola per minacciarlo. Il 35enne si è visto costretto a consegnare il suo Audemars Piguet, del valore di circa 43mila euro.

I due, dopo avere afferrato il prezioso orologio, sono scappati. Sul posto è arrivata una volante del commissariato Greco-Turro. I poliziotti stanno ora compiendo gli accertamenti per cercare di risalire ai responsabili.