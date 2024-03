Ruba un orologio da 20mila euro e spacca il naso a una poliziotta

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima ha rubato un orologio da 20mila euro a un turista nel cuore del quadrilatero della moda, poi ha cercato di scappare dalle forze dell’ordine. Infine, con una testata, ha rotto il naso a una poliziotta che lo stava contenendo. E per lui, minorenne, sono scattate le manette con le accuse di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale (oltre a una denuncia per lesioni).

Tutto è successo nel pomeriggio di venerdì 22 marzo quando gli agenti della squadra mobile milanese, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori nel cuore di Milano, hanno notato tre giovani che si sono incamminati dietro due uomini, padre e figlio, che stava percorrendo via dei Giardini. Dopo aver circondato la vittima e avergli bloccato entrambe le braccia, i tre hanno strappato dal polso del cittadino montenegrino 56enne un orologio di lusso del valore di circa 20mila euro. I tre rapinatori, alla reazione della vittima e del figlio 30enne, sono scappati in tre direzioni diverse.

L’autore materiale della rapina, durante la fuga, si è disfatto dell’orologio (subito recuperato dal 30enne). Il giovane, inseguito dai poliziotti, quando è arrivato in via dell’Annunciata ha iniziato a camminare come se niente fosse per non attirare l’attenzione degli altri equipaggi della polizia si stavano concentrando sul posto. Non solo, ha anche cercato di entrare nel portone di un palazzo; una volta fermato ha sbattuto il portone ferendo un poliziotto. È stato comunque tutto inutile: il giovane è stato fermato.

Al termine dei controlli sanitari per poter essere accompagnato al Beccaria il minorenne si è divincolato dalla presa dei poliziotti ed è entrato in un palazzo vicino all’ospedale Fatebenefratelli. Qui è stato nuovamente bloccato e, nella fase di contenimento, ha sferrato una testata a una poliziotta rompendole il naso.