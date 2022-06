Ennesimo colpo grosso in centro a Milano: turista derubato del Patek da 50mila euro

Sorpreso da dietro e scippato. Ennesimo furto in centro a Milano, dove un turista vietnamita di 57 anni è stato derubato del suo Patek Philippe da 50mila euro mentre passeggiava in via Silvio Pellico, a due passi da piazza del Duomo.

Il raid dei ladri è avvenuto verso el 23.30. A entrare in azione sono stati un 28enne, cittadino algerino, che è poi stato fermato dalal polizia, e il suo complice che invece è riuscito a fuggire con il bottino. Stando a quanto finora ricostruito, il ladro si sarebbe avvicinato al 57enne alle spalle, lo avrebbe spintonato e gli avrebbe strappato l'orologio. Nella fuga ha anche "travolto" alcuni passanti, ma è stato raggiunto dalla volante e fermato con l'accusa di rapina impropria in concorso. Prima che gli agenti lo bloccassero, però, lo scippatore è riuscito a passare il Patek a un secondo uomo, che si è allontanato.

Soltanto la scorsa settimana a finire in manette era stato un 32enne, che in cinque mesi era riuscito a rubare orologi per mezzo milione di euro, tutti rigorosamente proprio Patek Philippe.