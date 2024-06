"Ho la pistola": uomo rapina il negozio di ottica (ma 'perde' quasi tutto il bottino)

Fuga riuscita, il colpo un po' meno. Rapina martedì pomeriggio in un negozio di ottica di via Lessona a Milano, finito nel mirino di un bandito armato che è riuscito a portare via due paia di occhiali, ma soltanto perché altri li ha "persi" per strada.

Il colpo è scattato alle 17.20, quando l'uomo - bandana sul volto, cappello in testa e guanto sulle mani - è entrato nel locale e ha minacciato il titolare, dicendogli di avere una pistola. A quel punto il malvivente ha afferrato sette paia di occhiali e ha cercato di allontanarsi.

Il proprietario, reagendo alla rapina, è riuscito però a recuperarne cinque paia ma il bandito è comunque riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti delle volanti hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto all'uomo.