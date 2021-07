Il rapinatore e il colpo nel supermercato con la pistola finta (col tappo rosso)

Il blitz lunedì sera alla Pam di via Inganni. Rubati 270 euro

/ Via Angelo Inganni

Finta l'arma, vera la rapina. Colpo lunedì sera nel supermercato Pam di via Inganni, finito nel mirino di un rapinatore che è riuscito a svuotare una cassa per poi far perdere le proprie tracce.

Stando a quanto ricostruito e riferito dalla polizia, il raid del malvivente è scattato verso le 21. L'uomo, con una mascherina a coprirgli parzialmente il volto, è entrato nel supermercato fingendosi un normale cliente e si è subito diretto verso una delle casse.

A quel punto, il bandito ha puntato alla testa di una dipendente una pistola e le ha ordinato di aprire il cassetto con i soldi, per poi arraffare circa 270 euro in contanti e scappare. Sono stati gli stessi lavoratori del supermercato, poi, ad allertare la polizia.

Secondo i primi accertamenti degli agenti, l'arma usata dal rapinatore era una pistola finta, con tanto di tappo rosso, ma evidentemente sufficiente a terrorizzare la vittima.