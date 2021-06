Aggredito e derubato in centro a Milano: gli chiede un'informazione e gli strappa la collanina

È successo in via Panfilo Castaldi a Milano, zona Repubblica. L'uomo è stato arrestato dalla polizia

Si è avvicinato facendo finta di chiedere un'informazione e quando è arrivato a due passi da lui gli ha strappato la collanina d'oro che aveva al collo. Pensava di scappare, ma per lui sono scattate le manette. È successo in via Panfilo Castaldi a Milano (zona Repubblica) nella serata di giovedì 17 giugno, nei guai un cittadino senegalese di 26 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 23, come riferito dalla questura. La vittima, un ragazzo italiano di 21 anni, ha subito allertato il 112 e sul posto è intervenuta una volante di via Fatebenefratelli che ha individuato, raggiunto e arrestato il responsabile. Per lui, regolare in Italia, sono scattate le manette con l'accusa di furto con strappo.