Tenta di rapinare il bar ma il gestore gli offre un panino (e lo fa arrestare)

Prima ha cercato di rapinare un bar ma vedendo che il registratore di cassa era vuoto si è accontentato di farsi offrire un panino. E quando ha minacciato il titolare del locale per fare il bis sono scattate le manette. È successo in un bar di via Vitruvio a Milano (zona Stazione Centrale) nella serata di sabato 22 gennaio. In manette un tunisino di 17 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 20, come riferito dalla questura. Il 17enne, secondo quanto messo a verbale, è entrato nel locale insieme a un altro ragazzo; entrambi hanno cercato di farsi consegnare tutti i contanti presenti nella casa ma il gestore ha cercato di smorzare i toni offrendo un panino ai due. Tutto sembrava essersi risolto ma una volta terminato il sandwich il 17enne ha estratto un coltello e minacciato il barista per averne un altro. A questo punto il ragazzo che era con lui ha cercato di farlo ragionare ma non è servito a nulla.

Il barista ha quindi chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno bloccato e arrestato il 17enne con l'accusa di tentata rapina aggravata. Il secondo ragazzo presente durante i fatti non è stato indagato.