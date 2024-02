Armato di cacciavite rapina una panetteria ma finisce in carcere

Armato di coltello e cacciavite era entrato in una panetteria per rapinarla. Ora è stato arrestato e portato dai domiciliari al carcere. Nella giornata di venerdì, i carabinieri della Stazione di Lissone, guidata dal maggiore Luigi Perrone, hanno arrestato un 36enne italiano in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano.

L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati, dovrà infatti espiare una pena pari a un anno e 6 mesi di reclusione perché condannato in via definitiva dal Tribunale di Milano per i reati di rapina e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Nel novembre del novembre 2019, infatti, armato di cacciavite e coltello e aiutato da un complice si era introdotto all’interno di una panetteria di Limbiate con il volto coperto da cappuccio e sciarpa e si era fatto consegnare dalla proprietaria l’intero incasso della giornata. Pari a oltre 1.000 euro.

I militari della stazione di Limbiate, intervenuti immediatamente sul posto, erano risaliti all'uomo grazie anche all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte. L'uomo, come spiega MonzaToday, si trova ora nella casa circondariale di via Sanquirico a Monza