Rapinato il marito di Paola Baronio: "Sala, non ci sentiamo sicuri"

Una rapina in pieno giorno. In centro a Milano. Con il rischio di essere feriti e malmenati. È la disavventura capitata al marito di Paola Baronio, nota giornalista e blogger, attiva con "La mia camera con vista", dove parla di libri, città, arte. È lei stessa a raccontare tutto sui social.

"Mio marito è stato rapinato per strada. Era da solo, nella zona tra via Tortona e Vigevano. Si è sentito bloccato alle spalle. Alcune persone lo hanno stretto, gli è parso di vedere 3 giovani, mentre gli portavano via il cellulare, il portafoglio e gli strappavano l'orologio. Si è trovato senza niente", racconta in una stories su Fb.

"Siamo poi andati dai carabinieri nel nostro quartiere per denunciare il fatto. Sono stati molto gentili", prosegue. I malviventi, sfruttando un pin presente nel portafogli, sono riusciti tuttavia a ritirare 250 euro. "Qualcuno potrebbe dire 'ma di cosa ti sorprendi'? Milano in stazione è così, è così in altri tanti quartieri. Noi amiamo Milano, ma a questo punto anche noi ci uniamo ai milanesi che hanno la percezione di vivere in una città ormai insicura. È una sensazione brutta. E adesso ci troveremo spesso a guardarci dietro le spalle. Ed è pesante e sgradevole", ha concluso amaramente.