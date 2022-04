Rapinatore assalta il parcheggio e cerca di scappare con oltre 2mila euro

Prima ha rubato tutti i soldi, poi ha cercato di scappare facendo perdere le sue tracce ma alla fine è finito con le manette ai polsi. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver derubato il cassiere di un parcheggio di via Brenta a Milano nella tarda mattinata di sabato 9 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 12:30 quando il 35enne, cittadino italiano, ha preso l'astuccio in cui era custodito tutto l'incasso, circa 2.300 euro. Il guardiano ha cercato di fermarlo ed è nata una colluttazione al termine della quale il ladro è riuscito a scappare con i soldi.

Non è andato molto lontano, gli agenti del commissario Mecenate lo hanno bloccato all'angolo tra via Don Bosco e viale Brenta, per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria. I contanti sono stati restituiti al legittimo proprietario che, soccorso da un'ambulanza, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.