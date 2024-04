Pistola puntata alla testa: donna rapinata nel parcheggio dell'Esselunga

La pistola alla tempia per la borsa. Una donna di 81 anni, italiana, è stata rapinata giovedì mattina nel parcheggio dell'Esselunga di viale Umbria a Milano. Il raid del bandito è scattato verso le 9.30, nei piani interrati sotto il supermercato.

L'uomo si sarebbe avvicinato alla vittima mentre entrava in macchina, le avrebbe puntato l'arma alla testa e l'avrebbe costretta a consegnargli la borsa per poi scappare. L'anziana, spaventata e sotto shock, è tornata a casa e ha raccontato tutto alla figlia, che l'ha riaccompagnata sul posto, da dove poi verso le 11 la signora ha dato l'allarme alle forze dell'ordine.

Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto, l'aggressore aveva ormai già fatto perdere le proprie tracce. La vittima ha riferito pochi dettagli - soltanto che il rapinatore era vestito completamente di scuro - e non è riuscita a indicare la via di fuga presa dall'uomo. Una mano per i poliziotti potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza del parcheggio, che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per risalire al bandito armato.