Il rapinatore che scippa una donna e si rifugia nei parcheggi sotto la Regione

Lo scippo, la fuga sotto la Regione e le manette. Un ragazzo di 24 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato giovedì mattina a Milano con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver derubato una donna di 50 anni.

Il suo blitz è avvenuto poco prima delle 9 in via Melchiorre Gioia, dove la vittima è stata violentemente spintonata a terra dal 24enne, che le ha portato via il cellulare dalle mani ed è fuggito. Alcuni testimoni hanno subito allertato la polizia, indicando anche la via di fuga del ladro.

L'uomo è stato trovato dagli agenti nei parcheggi sotterranei sotto la sede di regione Lombardia e i poliziotti hanno dovuto faticare non poco per bloccarlo perché il rapinatore si è scagliato con violenza contro di loro. Il giovane è stato anche indagato per oltraggio.