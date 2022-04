Strappa la catenina a una 20enne al parco Sempione. I vigili lo inseguono e lo arrestano in Duomo

Hanno avvicinato la coppia di ventenni che passeggiava nel parco Sempione e, dopo un approccio verbale, uno dei due ha strappato una catenina alla ragazza. Ma, grazie anche all'intervento della polizia locale, dopo un inseguimento in centro a Milano il rapinatore è stato arrestato.

E' successo il 31 marzo alle tre di pomeriggio. Le vittime sono un ragazzo e una ragazza di vent'anni, originari di Torre del Greco (Napoli), a Milano per qualche giorno. I due stavano camminando in mezzo al parco Sempione quando sono stati avvicinati da due coetanei che li hanno apostrofati, poi sono diventati aggressivi e uno dei due ha strappato alla ragazza la catenina del battesimo. Il ragazzo si è lanciato all'inseguimento dei due e ad un certo punto s'è imbattuto in una pattuglia dei vigili. Ha chiesto aiuto e gli agenti hanno a loro volta inseguito il rapinatore, fino a bloccarlo all'angolo tra via Orefici e piazza del Duomo.

Si tratta di un 19enne attualmente sottoposto all'obbligo di firma, dopo essere stato in carcere a dicembre per un altro reato. Il giovane è stato arrestato e la catenina, di valore soprattutto affettivo, restituita alla ragazza.