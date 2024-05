Donna aggredita al parco: scaraventata a terra e trascinata dal rapinatore

Sorpresa alle spalle, buttata a terra, trascinata a faccia in giù. Il tutto per una collanina in oro. Sabato mattina una donna di 73 anni, italiana, è stata aggredita al parco Don Luigi Giussani di via Solari da un 40enne, cittadino egiziano, poi arrestato dai carabinieri.

Il raid del rapinatore è scattato poco prima di mezzogiorno, quando si è avvicinato alla vittima e da dietro ha cercato di strapparle una catenina. Il blitz non è riuscito e quindi l'aggressore ha spinto la donna a terra, l'ha afferrata per il collo e poi le ha piantato un ginocchio sulla schiena per immobilizzarla e portare a termine lo scippo.

L'immediato intervento di tre uomini lo ha però costretto a scappare senza il bottino. A fermare la sua corsa sono poi stati i carabinieri del nucleo Radiomobile, che lo hanno rintracciato e fermato nella vicina via Savona. Per il 40enne, che ha precedenti specifici, si sono aperte le porte del carcere di San Vittore con l'accusa di tentata rapina aggravata.