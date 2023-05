Lo rapinano della collanina in pieno giorno in un parco di Milano

Gli hanno rubato una collana mentre stava passeggiando in un parco milanese, ma sono stati arrestati poco dopo dalla polizia locale. È successo giovedì scorso, intorno alle quattro di pomeriggio, al parco Trotter (zona via Padova).

La vittima stava passeggiando al parco quando due giovani lo hanno avvicinato e strappato la catenina che aveva al collo. L'uomo ha richiamato l'attenzione di una pattuglia di vigili in servizio sul posto. La pattuglia ha inseguito i giovani fino a via Giacosa, dove è riuscita a bloccarli. Si tratta di un 18enne e un 20enne, entrambi senza fissa dimora. Uno dei due ha restituito la catenina (l'aveva nascosta in bocca cercando di non farsi scoprire).

Entrambi sono stati arrestati. Il gip ha poi confermato il provvedimento e ha disposto la custodia cautelare in carcere.