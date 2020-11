Milano, ragazzino 17enne reagisce ai due rapinatori e viene preso a pugni in faccia: ferito

È riuscito a salvare il borsello, ma purtroppo per lui è finito al pronto soccorso. Un ragazzino di 17 anni, che tra pochi giorni diventerà maggiorenne, è stato aggredito domenica pomeriggio a Milano da due uomini che hanno cercato di rapinarlo e che, loro malgrado, hanno dovuto fare i conti con la sua pronta e coraggiosa reazione.

Il blitz dei malviventi, descritti entrambi come due cittadini nordafricani, è scattato verso le 17 in via Pier Francesco Cittadini, all'ingresso del parco di Villa Schiebler, la grande area verde di Quarto Oggiaro.

Stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, il giovane è stato sorpreso alle spalle proprio mentre entrava nel parchetto ed è stato immobilizzato dai due uomini, che hanno poi cercato di strappargli il borsello che aveva a tracolla. A quel punto, il 17enne ha reagito e per tutta risposta si è beccato un paio di pugni in pieno volto dai banditi, che sono poi fuggiti.

Il ragazzino è stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, fortunatamente in condizioni non gravi. Sulla tentata rapina indagano invece gli agenti del Commissariato.