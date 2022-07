Turista scippato dell'orologio da 100mila euro a Milano

Uno ha spinto la vittima, l'altro ha afferrato il bottino. Altro colpo grosso dei rapinatori in centro a Milano, dove un turista brasiliano di 51 anni è stato scippato del suo orologio di lusso.

Il blitz, l'ennesimo di queste settimane, è andato a segno poco dopo le 15 di domenica in via San Giovanni sul muro, in zona Cairoli, in pieno centro città. Il 51enne, stando a quanto lui stesso ha poi raccontato alla polizia, stava passeggiando iniseme alla moglie quando è stato avvicinato da due persone. Uno lo avrebbe spintonato cercando di distrarlo, mentre il secondo scippatore si sarebbe avventato sul polso sinistro riuscendo a strappargli un Patek Philippe dal valore di 100mila euro. I due, entrambi descritti come nordafricani, hanno poi raggiunto un terzo complice che era poco distante riuscendo così a far perdere le proprie tracce fuggendo in direzione corso Magenta.

Venerdì era andata ancora peggio a un italiano di 58 anni, anche lui sotto la Madonnina per turismo. Sorpreso da un ladro in corso Venezia, il 58enne si era visto portare via un Richard Mille da 700mila euro. Un quarto d'ora dopo, tra via Marina e via Palestro, sempre in zona, un americano 62enne resiente in Florida era stato scippato invece di un Rolex da 40mila euro.