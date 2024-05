Rapina in strada a Milano: gli rubano il Patek Philippe da 20mila euro

Si è trovato un uomo in macchina all’improvviso e sempre all’improvviso ha visto sparire dal suo polso il Patek Philippe. Rapina in pieno giorno in via Cimarosa a Milano (zona Wagner) dove un 59enne si è visto rubare il suo orologio da 20mila euro. Sul caso stanno indagando i detective di via Fatebenefratelli.

Tutto è successo intorno a mezzogiorno, come riferito dalla questura. Secondo quanto messo a verbale la vittima, alla guida della sua auto, è stata avvicinata da un rapinatore con indosso un casco integrale che è letteralmente entrato nell’abitacolo e gli ha strappato il prezioso segnatempo per poi allontanarsi in sella a una moto.

Una volta scattata la chiamata al 112 sono intervenuti i poliziotti della questura, ma il malvivente si era già allontanato facendo perdere le sue tracce. Sul caso sono in corso accertamenti, qualche dettaglio utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.