Rapina al semaforo a Milano: uomo scippato del Patek da 70mila euro

Il colpo allo specchietto per attirare la vittima nella trappola. Poi lo scippo e la fuga. Rapina giovedì mattina in via Bazzi a Milano, dove un uomo di 92 anni è stato derubato del suo orologio di lusso da due uomini in scooter, poi scappati.

Il blitz è avvenuto verso le 12.30, mentre il 92enne era fermo in auto al semaforo. I due gli avrebbero “toccato” lo specchietto anteriore sinistro per simulare un incidente e si sarebbe fermati qualche metro più avanti per aspettarlo. Appena l’anziano è sceso dal veicolo, gli scippatori gli hanno strappato un Patek Philippe da 70mila euro e hanno fatto perdere le proprie tracce a bordo del motorino.

È stato lo stesso 92enne poi a chiedere l’intervento della polizia. Il modus operandi lascia pensare che a entrare in azione siano stati rapinatori italiani, verosimilmente dei trasfertisti che sono specializzati in colpi del genere. L’uomo non è rimasto ferito e non ha avuto bisogno delle cure dei medici.