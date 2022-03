Sferra un pugno ad un uomo per rubargli la bici ma viene bloccato da un passante

Ha tentato di rapinare un uomo, ma questi è stato soccorso da un passante che ha bloccato il malvivente e avvertito la polizia.

E' successo a Milano in via Pergolesi sabato mattina verso mezzogiorno. Quando la polizia è arrivata, ha trovato il rapinatore bloccato da un passante e la vittima, un uomo italiano di sessantatré anni, ferito al volto dopo avere preso un pugno. In breve si è capito che il malvivente aveva cercato, con violenza, di rubare la bicicletta della vittima.

Gli agenti hanno preso in consegna il rapinatore, un afghano di venticinque anni, arrestandolo per tentata rapina impropria.