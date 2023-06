Rapina un ragazzino davanti a 13 poliziotti che cenano, poi gli amici aggrediscono gli agenti a bastonate

Posto sbagliato, momento sbagliato. Un ragazzino di 16 anni, un minore non accompagnato di nazionalità egiziana fuggito dalla comunità di via Aldini, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l’accusa di rapina dopo aver aggredito, insieme a un complice scappato, un 19enne italiano.

Il raid dei due è andato in scena poco prima di mezzanotte in piazza Castello, dove gli aggressori - entrambi su un monopattino - hanno fatto cadere la vittima, anche lui in monopattino, e sono poi scappati col suo mezzo. Quello che i due non potevano sapere, però, è che al vicinissimo Chiosco squadre di calcio stavano cenando 13 poliziotti, tra motociclisti e biker. Appena hanno capito cosa stava accadendo, gli agenti sono saliti a bordo delle loro moto e hanno inseguito i rapinatori. Uno dei due ha lasciato il monopattino rubato - intanto bloccato dalla vittima che lo aveva noleggiato in sharing - ed è scappato, mentre il 16enne è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti in viale Gadio.

Li, però, gli agenti hanno dovuto fare i conti con la violentissima reazione di tre amici del fermato, che si sono scagliati contro di loro con pietre e bastoni di oltre un metro prima di fuggire. Il 16enne arrestato è stato portato al Beccaria.