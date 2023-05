Interviene per difendere un amico: ragazzo aggredito e rapinato in Duomo

È intervenuto per difendere un amico, ma è stato aggredito e scippato. Un ragazzo di 25 anni, cittadino britannico, è stato rapinato nella notte tra lunedì e martedì in piazza Duomo a Milano da quattro uomini, descritti dalla stessa vittima come nordafricani.

Il raid del branco è avvenuto verso le 2.30 in piazza Duomo, dove i rapinatori hanno messo nel mirino un amico della vittima, un giovane di 27 anni, anche lui inglese. Quando il 25enne ha visto il compagno accerchiato dal branco, ha deciso di aiutarlo ma per tutta risposta è stato "colpito" in viso con lo spray al peperoncino e poi derubato di un iPhone 13.

Il giovane è poi stato soccorso da un'ambulanza del 118 e accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione ed è stato lui stesso a raccontare agli agenti delle volanti l'accaduto.