"Vai a prelevare": la vittima si rifiuta e il rapinatore va via con 25 euro

Bottino misero e manette. Un uomo di 30 anni, un cittadino italiano pregiudicato, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito un 21enne cercando di costringerlo a prelevare al bancomat per consegnargli i contanti.

Il blitz del 30enne, stando a quanto accertato dai carabinieri, è avvenuto verso la mezzanotte e mezza, quando ha sorpreso il ragazzo alle spalle in piazza Giustino Fortunato, lo ha strattonato, spintonato e si è fatto dare 25 euro. A quel punto, probabilmente non contento della cifra, l'aggressore avrebbe minacciato il ragazzo ordinandogli di prelevare altri soldi al bancomat, ma dopo il rifiuto della vittima si è arreso ed è andato via.

La sua fuga, però, è durata molto poco. I carabinieri del Radiomobile, infatti, lo hanno rintracciato a bordo del bus 40 di Atm, che è stato raggiunto e bloccato dai militari in via Astesani. A quel punto per il rapinatore sono scattate le manette.