Prende a calci e pugni un anziano al parchetto per rapinarlo del portafogli

Prima gli ha messo le mani in tasca per impossessarsi del portafogli. Poi, scoperto, ha riempito la vittima di calci e pugni. Alla fine è stato arrestato dagli agenti in motocicletta.

E' successo in piazza Insubria, a Milano, alle tre e mezza di pomeriggio di venerdì 26 novembre. La vittima è un anziano di ottant'anni che si trovava nel parchetto al centro del piazzale quando gli si è avvicinato un uomo di trentasette anni, originario della Bosnia-Erzegovina, che l'ha 'puntato' e ha provato a rubargli il portafogli con destrezza.

Preso a calci e pugni

L'anziano si è accorto di tutto e ha bloccato i polsi del malvivente. Ne è nata una colluttazione: il trentasettenne ha cercato di sfuggire alla presa sferrando dei calci all'altro, ma, prima che potesse darsi alla fuga, sono arrivate in piazza Insubria le pattuglie di poliziotti in moto (le 'Nibbio'). Gli agenti hanno arrestato l'uomo, che risponde di tentata rapina aggravata. Allo stesso tempo, i sanitari di un'ambulanza della Croce Bianca soccorrevano l'ottantenne, portato poi al pronto soccorso del Policlinico in codice verde per gli accertamenti del caso.