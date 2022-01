La rapina del branco: in 10 (armati) contro un 16enne per rubargli l'iPhone

In branco. E con la minccia di un coltello. Rapina venerdì sera in piazza Leonardo da Vinci a Milano, dove un ragazzino di 16 anni, un giovane italiano, è stato aggredito e derubato del cellulare.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, verso le 23.30 il 16enne è stato avvicinato e poi accerchiato da dieci persone, che lui stesso ha descritto come ragazzi minorenni, probabilmente della sua stessa età. Uno degli aggressori avrebbe tirato fuori una lama e l'avrebbe puntata contro il giovane, intimandogli di consegnare il suo iPhone X. Preso il bottino, i dieci si sono allontanati e all'arrivo della polizia di loro non c'era già più traccia.

Un paio di ore prima, verso le 21, a finire nel mirino di un'altra baby gang erano stati invece un 28enne e una 27enne che erano seduti sui gradoni in Darsena. Avvicinati da quattro ragazzi - anche in questo caso descritti come minorenni - i due sono stati minacciati con un coltello per i cellulari e i portafogli. La reazione delle vittime ha però messo in fuga i baby rapinatori, poi scappati a mani vuote.