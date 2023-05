Rapina un uomo in centro: 26enne incastrato da una vecchia vittima

Tradito dalla "vecchia" vittima. Un uomo di 26 anni, cittadino eritreo, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito un 27enne egiziano proprio davanti a un 18enne che nei giorni scorsi lui stesso aveva rapinato.

A dare l'allarme, verso le 15.30, è stato il 18enne, che in piazza Oberdan ha visto il malvivente che con un coccio di bottiglia in mano si scagliava contro la vittima per portarle via 20 euro. A blitz compiuto, il malvivente è fuggito verso i giardini Montanelli e poi verso corso Buenos Aires, dove però è stato raggiunto dagli agenti delle Volanti.

A fornire indicazioni preziose ai poliziotti sono stati il 27enne e il 18enne, che ha poi aggiunto di essere stato rapinato un mese fa dallo stesso uomo in corso Concordia. Per il 26enne, già fermato nei giorni scorsi dopo aver importunato una troupe tv della tramissione tv "Fuori dal coro", sono quindi scattate le manette. Quando gli agenti lo hanno fermato, era ancora in possesso dei soldi rubati alla vittima e del coccio di bottiglia utilizzato per il colpo.