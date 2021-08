Uomo pestato a bottigliate e colpi di chiavi per una birra

Folle aggressione in piazza Ovidio per rubare una birra

Tutto per una birra. Un uomo di 36 anni, cittadino del Bangladesh e titolare di un mini market, è stato pestato a sangue nella notte da un 29enne, un giovane dell'Ecuador, poi arrestato dalla polizia.

Stando a quanto finora ricostruito dalla Questura, il ragazzo si è presentato nel negozio del 36enne in piazza Ovidio poco prima della mezzanotte in compagnia di altre quattro persone. Mentre il resto del gruppo pagava, il 29enne - che ha anche precedenti per tentato omicidio - ha aperto il frigorifero, ha preso una bottiglia di birra ed è uscito dal locale.

Appena il proprietario si è avvicinato per chiedergli i soldi, il giovane si è girato di scatto e lo ha colpito con una bottigliata in pieno volto. Quando il 36enne si è accasciato al suolo, il rapinatore ha continuato a colpirlo con calci, pugni e con delle chiavi procurandogli ferite su tutto il corpo.

A dare l'allarme al 112 è stato un amico della vittima, che era insieme a lui nel negozio e ha fornito una precisa descrizione dell'aggressore. Le Volanti hanno trovato il 29enne poco lontano e lo hanno arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Il titolare del mini market è stato invece soccorso dal 118 e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato.