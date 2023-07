Milano, 20enne aggredito da 4 ragazzi armati (ma sbaglia il pin del bancomat)

L’assalto in branco, le lame alla gola, il tentativo di prelevare i contanti, la fuga. Un ragazzo di 20 anni, che lavora in un locale in zona Manzoni, è stato aggredito e rapinato nella notte tra lunedì e martedì in piazza San Fedele da quattro uomini.

Il gruppo lo ha sorpreso mentre era seduto su una panchina insieme ad alcuni amici, che sono fuggiti impauriti. Rimasto solo, il 20enne è stato accerchiato dai quattro - tutti coltello in pugno - che lo hanno “scortato” fino al Bancomat di piazza Cordusio, dove però la vittima ha sbagliato il pin della carta.

A quel punto, i rapinatori gli hanno preso un paio di scarpe - che gli hanno però restituito perché del numero sbagliato -, il cellulare, le cuffie e dei contanti e sono scappati. Per loro sono scattate le manette con l’accusa di rapina aggravata.