L'uomo che massacra una prostituta 18enne e poi fugge a tutta velocità contromano

Aveva derubato e picchiato una giovane prostituta di 18 anni, scaraventandola a terra e prendendola a schiaffi sul volto e calci sul ventre. E poi era fuggito a bordo della sua auto a tutta velocità. Ma quella fuga spericolata non gli è servita per far perdere le sue tracce. I carabinieri della Stazione di Besana in Brianza, spiega MonzaToday, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza su proposta della locale procura della Repubblica nei confronti di un 38enne di origini marocchine (residente a Milano ma dimorante tra vari comuni del lecchese) individuato quale autore della violenta rapina avvenuta a Lentate sul Seveso il 30 aprile scorso ai danni di una giovane prostituta di origini rumene e domiciliata nel comasco di appena 18 anni.

Secondo la ricostruzione dell'Arma il 30 aprile intorno alle 2 l’uomo a bordo della sua Volkswagen Golf si sarebbe recato sul luogo di lavoro della ragazza, ovvero una strada del comasco al confine con Lentate sul Seveso. Salita in auto, la 18enne ha subito notato che l’uomo aveva intrapreso una direzione sospetta, troppo isolata e lontana, e non sentendosi al sicuro ha cominciato a reagire e a opporsi. Dopo le sue ripetute proteste, sempre più spaventata e agitata, ha dunque chiesto al 38enne di tornare indietro e di farla scendere. Il 38enne si è però improvvisamente fermato a bordo strada, in un luogo isolato lontano dalle case, e a quel punto, sceso dall’auto, come preso da un improvviso raptus l’ha presa di forza e, tirandola per la maglia, l’ha strattonata e buttata a terra. Cominciando a colpirla con calci e schiaffi per poi salirle addosso e bloccarla tenendola per i polsi come per non farla muovere.

La ragazza, che pure avrebbe dichiarato di aver avuto paura di morire, ha avuto però la forza di reagire, lottando senza mai demordere fino a far desistere l’uomo. Che, vista la tenacia della giovane, si è focalizzato sulla sua borsetta riuscendo infine a sottrargliela. Dopo uno spintone grazie al quale la donna è riuscita a liberarsi e scappare, il 38enne è dunque risalito sulla sua auto ed è fuggito via.

Indispensabile è stato il subitaneo intervento dei carabinieri di Besana in Brianza. Ai quali nel frattempo è stata diramata la ricerca e che dopo un quarto d'ora circa hanno intercettato l'uomo al confine tra Inverigo e Veduggio con Colzano. Ne è scaturito un lungo e spericolato inseguimento ad altissima velocità tra la gazzella a sirene spiegate dell’Arma e la Golf del 38enne, anche con tratti percorsi contromano, che è terminato con un’uscita di strada dell’auto in fuga che è andata a collidere contro un muro, rimanendo incastrata. Incolume, il 38enne è poi uscito dal finestrino anteriore dell’auto ed è riuscito a far perdere le proprie tra i boschi adiacenti. Dentro l’auto i militari hanno ritrovato la borsetta della donna con tutto il suo contenuto e alcuni documenti relativi al passaggio di proprietà dell’auto. Che, insieme ad altri elementi indiziari, hanno permesso di indirizzare le indagini dell’Arma e di chiudere il cerchio per legare l’identità del rapinatore con quella del fuggitivo intercettato a Veduggio.

Ricevuto l’ordine di eseguire l’ordinanza di custodia cautelare, dopo alcuni giorni di ricerche i carabinieri hanno rintracciato il 38enne in una palazzina condominiale di Barzanò dove, dopo un appostamento, è stato arrestato. Dopo l’assolvimento delle previsioni procedurali del caso nella caserma dell’Arma di Seregno il 38enne è stato portato nel carcere di Lecco. L’uomo, con alle spalle precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio, è attualmente indagato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.