Blitz armato in strada a Milano: le punta una pistola addosso e la rapina

La pistola puntata addosso, le minacce e la rapina. Le ha portato via tutto: telefono, portafogli e carte bancarie, poco dopo ha usato le stesse carte per fare la spesa in un negozio alimentari. Nelle scorse ore sono scattate le manette per il presunto responsabile, nei guai un 25enne peruviano senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Tutto era successo mercoledì 27 marzo in zona De Angeli. Erano da poco passate le 20.30 e la vittima dell’aggressione armata stava rincasando. Proprio davanti al portone di casa si è trovata di fronte un uomo che le ha puntato una pistola addosso e, pronunciando qualche parola in spagnolo, le ha intimato di consegnargli tutto ciò che aveva con sé. Lei ha obbedito, ha consegnato contanti, portafogli e smartphone al malvivente che si è allontanato senza lasciare traccia. L’uomo, come riportato in una nota della questura, ha utilizzato le stesse carte per fare compere in un negozio alimentari di via Inganni. Proprio questo dettaglio lo ha tradito.

I detective del commissariato Sempione, coordinati dalla procura, hanno analizzato tutti i filmati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Non solo, hanno passato al setaccio anche i fotogrammi registrati dagli occhi elettronici della metropolitana “presupponendo fosse stata utilizzata per la fuga”. Attraverso le immagini sono arrivati a identificare il presunto autore della rapina.

Nelle scorse ore sono scattate le manette. Il 25enne, già sottoposto a obbligo di firma per un altro reato, è stato rintracciato e arrestato.