"Hai una sigaretta?", poi gli puntano la pistola contro: uomo aggredito in zona movida

Lo hanno bloccato con la scusa di una sigaretta. Poi, in strada, in piena zona movida, gli hanno puntato una pistola conro. Un uomo di 34 anni, di origini tunisine, è stato aggredito e rapinato nella notte tra venerdì e sabato da due uomini, che hanno cercato di portargli via i soldi che aveva in tasca.

Il 34enne, stando a quanto poi ricostruito dai carabinieri, stava passeggiando in via Lazzaro Palazzi - in zona porta Venezia -, quando i banditi lo hanno fermato con il pretesto di chiedergli se avesse una sigaretta. In quel momento, però, uno dei due ha estratto un'arma e gli ha intimato di consegnargli i contanti. L'uomo, terrorizzato, è fuggito e ha trovato rifugio in un ristorante, da dove ha dato l'allarme alle forze dell'ordine.

I militari del Radiomobile lo hanno raggiunto nel locale e poco dopo hanno rintracciato uno dei rapinatori - un 26enne peruviano - nella vicina piazza Oberdan. L'aggressore aveva ancora con sé la pistola, poi rivelatasi un'arma da soft air senza tappo rosso. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.