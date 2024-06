Rapina tra anziani in centro a Milano: 70enne punta una pistola contro un 74enne

Ha puntato una pistola (rivelatasi una 'scacciacani' priva del tappo rosso) contro un anziano, in strada, per farsi consegnare del denaro, e poi è scappato. È successo venerdì pomeriggio in viale Regina Margherita, nel centro di Milano. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sorpreso il rapinatore ancora in zona, mentre stava tentando di aprire la portiera di un camion di un corriere in transito.

Mentre il camion si allontanava, l'uomo è stato bloccato dai militari. Aveva ancora l'arma in pugno e l'ha consegnata insieme a un taglierino con una lama da 10 centimetri. Accompagnato in caserma per accertamenti, è stato visitato dai sanitari del 118 perché aveva lamentato un malessere, rifiutando però il trasporto al pronto soccorso. Poi è stato portato al carcere di San Vittore. Si tratta di un uomo di 70 anni di origine serba, con precedenti di polizia per rapina, irregolare in Italia.