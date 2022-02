Mercoledì mattina invece era stata la volta del bar che si trova nella stazione metropolitana di Famagosta, sulla linea verde. Un uomo, fingendosi un cliente, era entrato nel locale e aveva subito mostrato la pistola al gestore, un italiano di 62 anni. Sotto la minaccia dell'arma, il bandito si era fatto consegnare 1.500 euro in contanti e 400 euro in gratta e vinci ed era poi fuggito.

Negli ultimi giorni in città si sono verificati altri due raid molto simili. La scorsa settimana era toccato a un bar tabacchi di viale Marche, che era stato svaligiato da due uomini. I banditi, entrambi con il volto coperto dalle mascherine, avevano bussato alla porta chiedendo di poter entrare e una volta all'interno avevano puntato una pistola contro la vittima, un 61enne. I malviventi erano quindi scappati con sigarette e gratta e vinci.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il blitz dei due - entrambi a volto coperto e vestiti di scuro - è scattato verso l'una. I banditi sono entrati nel locale e hanno minacciato il titolare, un 35enne egiziano, mostrandogli una pistola. Dopo avergli intimato di aprire la cassa, i due hanno afferrato i contanti - 50 euro circa - e sono scappati, riuscendo per ora a far perdere le proprie tracce. È stato lo stesso proprietario ad allertare il 112 e a fornire agli agenti una descrizione dei rapinatori, che sarebbero stranieri.

Il colpo e la fuga col bottino. Raid riuscito sabato notte in una pizzeria di via Pietro Marocco a Milano, finita nel mirino di due rapinatori che sono poi fuggiti coi soldi.

Il blitz pistola in pugno: rapinatori armati fanno irruzione in pizzeria (per 50 euro)