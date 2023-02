Il 15enne che cerca di rapinare l'agenzia di pompe funebri e 'accoltella' il titolare

Ormai in trappola, ha "accoltellato" più volte il titolare del negozio, salvato soltanto da un giubbotto invernale abbastanza spesso da "assorbire" i colpi. Ma alla fine, nonostante questa sua reazione folle e violenta, non è riuscito a evitare le manette. Un ragazzino di 15 anni, un giovane marocchino irregolare e senza precedenti, è stato arrestato all'alba di martedì a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di svaligiare un'agenzia di pompe funebri in via Bazzini.

Il suo blitz è andato in scena verso le 5, quando dopo aver forzato la porta d'ingresso si è introdotto nel locale. L'allarme, però, ha immediatamente segnalato l'intrusione al proprietario, un 37enne albanese, che ha subito raggiunto l'agenzia. Arrivato sul posto, l'uomo si è trovato faccia a faccia con il rapinatore, che ha preso un fermacarte dalla scrivania e l'ha colpito più volte con ferocia, tanto che la lama si è piegata su se stessa. Nonostante i colpi, "parati" dal giubbotto, il titolare è riuscito comunque a bloccare il ladro, poi arrestato dalla polizia.

Agli agenti il ragazzo - senza documenti - ha detto di essere del 2000, ma l'esame osseo ha in realtà svelato che ha 15 anni. Per lui si sono aperte le porte dell'istituto penale minorino di Torino.