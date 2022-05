Donna rapinata in pieno giorno sul pianerottolo di casa

Sorpresa alle spalle, a due passi da casa sua. Aggredita da dietro e scippata. Pomeriggio di paura quello di mercoledì per una donna di 68 anni, cittadina italiana, che è stata rapinata nel condominio in cui vive da un uomo che per ora è riuscito a fuggire.

Il blitz del malvivente, su cui la vittima è riuscita a dire poco o nulla, è avvenuto verso le 14 in un palazzo di via Cimarosa, in zona Conciliazione. La 68enne, stando a quanto lei stessa ha raccontato alla polizia, era sul pianerottolo della sua abitazione quando è stata afferrata alle spalle dall'uomo che le ha strappato una collanina in oro e il portafogli con 200 euro all'interno.

La signora, nonostante lo spavento, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. È verosimile che il rapinatore l'avesse agganciata già in strada per poi seguirla fin dentro l'edificio ed entrare in azione.