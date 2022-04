La ragazzina che rapina i giovani tra i grattacieli di Milano

Insieme ad altre 5 persone ha accerchiato, minacciato e rapinato del cellulare un giovane di 20 anni in viale Monte Grappa, Porta Nuova a Milano. È stata fermata e denunciata dalla polizia con l'accusa di rapina, una ragazzina di 17 anni.

A riferire l'accaduto è la centrale operativa delle Volanti della poliza di Stato in via Fatebenefratelli. L'episodio è accaduto intorno alle 2 di notte, tra sabato e domenica e i protagonisti individuati - vittima e colpevole - sono tutti italiani. A chiamare la polizia è il 20enne, aggredito pochi minuti prima da una gang di 6 persone, fuggite con il suo smartphone.

Dopo aver ascoltato il suo racconto e anche grazie alle descrizioni fornite, non molto dopo, gli agenti hanno individuato la 17enne. Si trovava poco lontano, in via Melchiorre Gioia, e addosso aveva ancora il cellulare rubato. Contro di lei è scattata una denuncia a piede libero. Si indaga per individuare gli altri complici della ragazzina.