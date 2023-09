Rapina un ragazzo e scappa: minorenne arrestato dai carabinieri

Prima ha strappato il telefono a un passante, poi ha cercato di scappare ma per lui sono scattate le manette. Un ragazzino di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina in zona Porta Venezia a Milano nella serata di venerdì 15 settembre.

Tutto è iniziato quando i militari allertati da un passante, sono intervenuti lungo i bastioni di Porta Venezia riuscendo a rintracciare e bloccare il giovane che, secondo quanto ricostruito aveva appena strappato lo smartphone dalle mani di un 33enne italiano, in via Tadino, dandosi poi alla fuga, inseguito dalla stessa vittima. Il giovane è stato arrestato e trasferito al Beccaria.

Non solo, nella notte i Carabinieri hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 15enne italiano trovato in possesso di un coltello a serramanico poi sequestrato. Infine sette persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, si tratta di persone tra i 46 ed i 20 anni, tutti italiani ad eccezione di una donna di nazionalità romena.