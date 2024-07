Lo rapina del portafogli e lo minaccia con una bottiglia di vetro

La polizia lo ha rintracciato e arrestato poco dopo la rapina che aveva messo in atto in strada, ai Bastioni di Porta Venezia, intorno alle otto meno venti di sabato sera. Un uomo del Gambia di 31 anni, irregolare in Italia e con precedenti, è il responsabile; un coetaneo italiano la vittima.

Ed è proprio la vittima ad avere chiamato il 112 per chiedere un intervento sul posto. Una volante di polizia è arrivata e ha raccolto la descrizione del responsabile nonché un breve riassunto dei fatti. Poco prima, il gambiano aveva avvicinato l'altro e si era impossessato del portafogli. Alla richiesta di restituirlo, aveva minacciato l'uomo agitando una bottiglia di vetro, pur senza colpirlo. Poi si era allontanato.

I poliziotti lo hanno trovato dopo una breve ricerca e lo hanno portato a San Vittore.