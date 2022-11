Lo minaccia di morte e lo rapina di 85 euro

Si è avvicinato a un uomo che stazionava all'esterno dell'Hotel Ibis di via Finocchiaro Aprile, a Milano, e gli ha puntato al collo un coccio di bottiglia per rapinarlo. Alla fine è stato arrestato nelle vicinanze dagli agenti di polizia. E' successo nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre, verso l'una.

Il rapinatore (un gambiano di 22 anni) ha visto la vittima (un 28enne) all'esterno dell'hotel, gli si è avvicinato e, dapprima, lo ha minacciato di morte se non gli avesse consegnato tutto quello che aveva, rendendo più credibile la minaccia con un coccio di bottiglia puntato al collo della vittima.

Il 28enne ha estratto il portafoglio, dove aveva banconote di vari tagli per un totale di 85 euro, e gli ha dato una banconota da 50 euro. Il rapinatore gli ha intimato di consegnare anche le altre banconote, cosa che la vittima ha fatto, una dopo l'altra. Non appena l'altro si è dileguato, il 28enne ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata la polizia che, dopo brevi ricerche in zona grazie anche alla precisa descrizione fornita, ha individuato il responsabile presso i bastioni di Porta Venezia e lo ha arrestato per rapina aggravata.