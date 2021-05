"Ti taglio la gola, ti ammazzo": rapina e "rissa" nel cuore della notte in Centrale

Ha finto di arrendersi, di consegnare il bottino all'aggressore. Poi è riuscito a dare l'allarme e ha tentato una reazione, che è servita per far finire in manette il malvivente. Un uomo di 26 anni, un cittadino del Gambia irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì a Milano con l'accusa di rapina aggravata dopo aver derubato un tunisino di 28 anni.

Il blitz del bandito è scattato verso le 2.30 in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione centrale. Lì, impugnando un coccio di bottiglia, ha avvicinato il 28enne e gli ha intimato di dargli il portafogli al grido di "ti uccido, ti taglio la gola".

La vittima, a quel punto, ha lanciato il portafogli a terra e appena l'aggressore si è piegato per raccoglierlo, ha cercato di saltargli addosso per bloccarlo. Ne è nata così una violenta colluttazione che fortunatamente è stata interrotta dall'intervento della polizia, allertata dallo stesso 28enne. Gli agenti hanno prima diviso i due uomini e hanno poi ricostruito l'accaduto. Per il rapinatore sono così scattate le manette, mentre la vittima non ha avuto bisogno delle cure mediche.